Українські експерти назвали найнадійніші вживані авто і вказали на їхні недоліки

Віталій Сазонов Новини 12:40, 4.10.2020 Оновлено: 13:08, 4.10.2020

Українські експерти вивчили ринок уживаних авто в Україні і склали рейтинг найнадійніших автомобілів. У ньому виявилися 10 автомобільних марок, які добре відомі українцям.

Роботу над рейтингом провів сервіс carVertical, який надає користувачам дані з історії транспортних засобів. Дослідження спирається на внутрішні звіти сервісу з історії автомобілів. Головним же критерієм оцінки виступила процентна частка несправних автомобілів від загальної кількості проаналізованих моделей у розрізі марок виробників (у списку нижче ця процентна частка вказана для кожної марки).

Найнадійніші авто.
Фото: carvertical.com

Крім того, аналітики також вказали на основні недоліки цих марок (так, незважаючи на те, що вони очолюють рейтинг надійності).

1. KIA – 23,47%

  • Вихід з ладу електропідсилювача керма

  • Несправність стоянкового гальма

  • Проблеми з дизельним фільтром сажі

2. Hyundai – 26,36%

  • Корозія заднього підрамника

  • Проблеми зі стоянковим гальмом

  • Крихке лобове скло

3. Volkswagen – 27,27%

  • Несправність двомасового маховика

  • Ймовірний вихід з ладу механічної коробки передач

  • Проблеми з модулем ABS / ESP

4. Nissan – 27,79%

  • Несправність диференціала

  • Численні випадки корозії

  • Вихід з ладу теплообмінника автоматичної коробки передач

5. Mazda – 29,89%

  • Вихід з ладу турбін на дизельних двигунах Skyactive D

  • Несправність ущільнення паливної форсунки на дизельних двигунах

  • Часті поломки насоса ABS

6. Audi – 30,08%

  • Швидкий знос зчеплення

  • Вихід з ладу гідропідсилювача керма

  • Несправність механічної коробки передач

7. Ford – 32,18%

  • Вихід з ладу двомасових маховика

  • Несправність зчеплення і насоса гідропідсилювача керма

  • Поломки варіатора

8. Mercedes-Benz – 32,36%

  • Волога може потрапляти всередину фар

  • Несправність ущільнення паливної форсунки на дизельних двигунах

  • Численні випадки відмови гальмівної системи Sensotronic

9. Toyota – 33,79%

  • Несправність датчика висоти задньої підвіски

  • Вихід з ладу кондиціонера

  • Схильність до сильної корозії

10. BMW – 33,87%

  • Вихід з ладу датчиків ABS

  • Різні проблеми з електронікою

  • Проблеми з регулюванням розвалу-сходження коліс.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні назвали автомобілі, у яких найчастіше скручують пробіг.

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