Українські експерти назвали найнадійніші вживані авто і вказали на їхні недоліки

Українські експерти вивчили ринок уживаних авто в Україні і склали рейтинг найнадійніших автомобілів. У ньому виявилися 10 автомобільних марок, які добре відомі українцям.

Роботу над рейтингом провів сервіс carVertical, який надає користувачам дані з історії транспортних засобів. Дослідження спирається на внутрішні звіти сервісу з історії автомобілів. Головним же критерієм оцінки виступила процентна частка несправних автомобілів від загальної кількості проаналізованих моделей у розрізі марок виробників (у списку нижче ця процентна частка вказана для кожної марки).

Крім того, аналітики також вказали на основні недоліки цих марок (так, незважаючи на те, що вони очолюють рейтинг надійності).

1. KIA – 23,47%

Вихід з ладу електропідсилювача керма

Несправність стоянкового гальма

Проблеми з дизельним фільтром сажі

2. Hyundai – 26,36%

Корозія заднього підрамника

Проблеми зі стоянковим гальмом

Крихке лобове скло

3. Volkswagen – 27,27%

Несправність двомасового маховика

Ймовірний вихід з ладу механічної коробки передач

Проблеми з модулем ABS / ESP

4. Nissan – 27,79%

Несправність диференціала

Численні випадки корозії

Вихід з ладу теплообмінника автоматичної коробки передач

5. Mazda – 29,89%

Вихід з ладу турбін на дизельних двигунах Skyactive D

Несправність ущільнення паливної форсунки на дизельних двигунах

Часті поломки насоса ABS

6. Audi – 30,08%

Швидкий знос зчеплення

Вихід з ладу гідропідсилювача керма

Несправність механічної коробки передач

7. Ford – 32,18%

Вихід з ладу двомасових маховика

Несправність зчеплення і насоса гідропідсилювача керма

Поломки варіатора

8. Mercedes-Benz – 32,36%

Волога може потрапляти всередину фар

Несправність ущільнення паливної форсунки на дизельних двигунах

Численні випадки відмови гальмівної системи Sensotronic

9. Toyota – 33,79%

Несправність датчика висоти задньої підвіски

Вихід з ладу кондиціонера

Схильність до сильної корозії

10. BMW – 33,87%

Вихід з ладу датчиків ABS

Різні проблеми з електронікою

Проблеми з регулюванням розвалу-сходження коліс.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні назвали автомобілі, у яких найчастіше скручують пробіг.