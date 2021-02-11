Які автомобілі почали виробляти в Україні: новинки від ЗАЗ

Українське автовиробництво останніми роками перебуває в поганому стані. Щоправда, 2020 року завод ЗАЗ у Запоріжжі знову запустив конвеєр для випуску легкових моделей.

AutoOboz розповідає про автомобілі, які наразі виробляє запорізьке підприємство. Їх не дуже багато, і кожну створюють методом великовузлового складання з машинокомплектів, які надходять із Росії.

Kia

Бюджетні моделі Kia – "новинки" заводу ЗАЗ. Підприємство почало складання седану Rio і компактного кросовера Rio X для українського ринку. Обидві моделі зазнали рестайлінгу в 2020 році і тепер мають вигляд, відповідний актуальному корпоративному стилю корейського бренду.

Седан Kia Rio має сучасний вигляд Kia

Дизайн Rio вийшов сміливим та агресивним Kia

Автомобілі побудовано на спільній платформі та виконано в схожому дизайні, але Kia Rio X вирізняється завдяки збільшеному кліренсу (привод утім завжди тільки передній, як і в седана) і пластиковому нефарбованому обвісу на кузові.

Бюджетний кросовер Rio X – ще одна новинка Kia

Kia Rio X підготували до поганих доріг Kia

Renault

Автомобіль, з якого почалося "оживлення" заводу в Запоріжжі – стильний купеподібний кросовер Renault Arkana. Модель виконано на базі всім добре відомого Duster.

Renault Arkana виробляють на ЗАЗі Renault

Цікаво, що Arkana – глобальна модель, яка продається в багатьох країнах по всьому світу. Але існують технічні відмінності залежно від регіону збуту. Наприклад, такий самий кросовер, як в Україні, можна купити в Росії і країнах Південної Америки. Для Європи та Кореї машину в схожому дизайні побудовано на абсолютно іншій платформі від Renault Clio.

Кросовер Renault Arkana вийшов сучасним і надійним Renault

Lada

В Україні методом великовузлового складання виробляють майже всі моделі Lada. Це стосується Granta, Vesta, Xray, Largus і позашляховика Niva. Останній донедавна був відомий як Chevrolet Niva, але тепер має емблему Lada.

Granta разом з іншими Lada складають у Запоріжжі Lada

Lada Vesta теж "прописалася" на заводі ЗАЗ Lada

Granta – це компактний бюджетний седан. Vesta формально перебуває в тому ж сегменті, та пропонує більш сучасний дизайн. Xray – кросовер на базі Renault Sandero.

Бюджетний кросовер Lada Xray схожий на Vesta, але технічно моделі мають мало спільного Lada

Універсал Lada Largus схожий на Renault Logan – це майже той самий автомобіль Lada

Універсал Lada Largus є трохи перелицьованим Renault Logan першого покоління. Французи цю машину більше не виробляють – до виходу на ринок готується модель третьої генерації.

20-річний позашляховик Niva раніше продавався під брендом Chevrolet Lada

OBOZREVATEL раніше розповідав про нові кросовери, які з'являться на українському ринку в 2021 році. Цей сегмент стає дедалі популярнішим у всьому світі. Українцям теж подобаються такі автомобілі. Деякі з довгоочікуваних кросоверів уже доступні для купівлі, на інші моделі доведеться трохи зачекати.