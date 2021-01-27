Українські автолюбителі з лютого можуть залишитися без газу

Набуття чинності 4 лютого поточного року Технічного регламенту на зріджені гази повністю паралізує ринок, оскільки в Україні нема необхідних органів сертифікації.

Про це повідомляють аналітики Консалтингової групи "А-95". Відповідно до законодавства, для введення в обіг продукції необхідний документ, що підтверджує її відповідність вимогам техрегламенту. Цю процедуру проводять спеціальні органи оцінки відповідності, акредитовані Національним агентством з акредитації України (НААУ).

Станом на 19 січня в Україні необхідні органи відсутні. Всього ж на акредитацію подано лише 2 заявки, проте вже очевидно, що навіть вони не будуть задоволені своєчасно. Основною причиною затримки є затягування строків розгляду документів в НААУ, яке є першим етапом акредитації. Далі потрібно узгодження Мінекономіки, а також Міністерства енергетики. Так, усі партії зрідженого газу, що поставляються на ринок із 4 лютого, можуть виявитися заблоковані відповідальними органами.

На думку експертів Консалтингової групи "А-95", крім проблем, пов'язаних із відсутністю органів сертифікації, ще низка конфліктів несуть у собі самі норми техрегламенту. Зокрема, документ вимагає паспортизацію кожної партії ЗВГ, акредитованої українською лабораторією. З огляду на гострий дефіцит таких установ, ця вимога може сильно ускладнити вільний обіг автогазу в країні.

Учасники ринку також побоюються розпливчастих формулювань щодо причин, за якими органи ринкового нагляду можуть зупиняти партії зрідженого газу для відбору проб.

Всі партії зрідженого газу, що поставляються на ринок з 4 лютого, можуть виявитися заблоковані відповідальними органами fleetbydieteren.be

"Єдиним варіантом сьогодні є перенесення строків набуття чинності техрегламенту для проведення необхідних процедур з акредитації компаній та лабораторій, а також ретельного узгодження з контролюючими органами конфліктних моментів", – вважають у "А-95".

Нагадаємо, що Технічний регламент ухвалено постановою Кабінету міністрів №667 від 29 липня 2020 р. Документом передбачався піврічний адаптаційний період, а фактичне набуття чинності очікується з 4 лютого 2021 р.

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