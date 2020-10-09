Українська Renault Arkana: що можна купити за ціну кросовера

Стильний купеподібний кросовер Renault Arkana вже надійшов у продаж. Ба більше, складання налагоджене на запорізькому заводі ЗАЗ, тому йдеться про модель вітчизняного виробництва.

Новинка коштує від 477 900 грн за машину в базовій комплектації. АвтоОбоз з'ясував, які ще автомобілі можна купити за цю суму в різних сегментах.

Ravon R2

Автомобіль з Узбекистану виглядає досить сучасно. Це пов'язано з тим, що машина являє собою злегка перелицьований Chevrolet Spark, який усе ще здається актуальним. У базовому виконанні купити новий Ravon R2 можна за 274 200 грн. Двигун на 1,25 л видає 85 к.с. і працює в парі з 4-ступеневою автоматичною КПП. Це найдоступніша машина в Україні з "автоматом".

Складно сказати, що цей сіті-кар здатний залучити цільову авдиторію Renault Arkana. Але якщо хтось просто шукає доступний автомобіль (яким також можна назвати український кросовер), на купівлю можна витратити й менші кошти.

Ravon R2. Фото: Ravon

У Ravon є і седан R4. Автомобіль трохи більший і практичніший. У "базі" оцінений у 273 800 грн. Трохи дешевше, ніж R2, але про автоматичну коробку в стартовій комплектації доведеться забути. Тут 5-ступенева МКПП і 1,5-літровий мотор потужністю 106 к.с.

Chery Tiggo 2

Якщо вже заговорили про кросовери, в цьому сегменті на українському ринку теж є доступні пропозиції. Китайський Chery Tiggo 2 менший за розмірами, ніж Renault Arkana, але й коштує помітно дешевше. Хоча виглядає майже так само стильно.

За стартову модифікацію з двигуном об'ємом 1,5 л (106 к.с.) і 5-ступеневою механічною КПП просять 308 688 грн.

Chery Tiggo 2. Фото: Chery

Більший Chery Tiggo 7 вже зуміє позмагатися з Renault Arkana на ринку. До того ж у моделей не лише схожа цільова авдиторія, але і ціна – за Tiggo 7 просять від 455 952 грн. Китайський кросовер оснащено бензиновим 1.5 на 152 к.с. і 6-ступеневою механічною КПП.

Renault Logan

Машина доступна, надійна, практична та цілком симпатична. За свої гроші в базовому виконанні (294 900 грн) пропонує бензиновий двигун об'ємом 1 л на 75 к.с. і 5-ступеневу механічну коробку.

Так, це компактний бюджетний седан. Але у французького бренду багато шанувальників, а кросовер Arkana дозволити собі зможуть не всі. Зі свого боку, Renault Logan – популярна модель і має стійкий попит.

Renault Logan. Фото: Renault

Не варто забувати і про гетчбек Renault Sandero. Він у базовій модифікації оснащений тими ж агрегатами, що і Logan, але дешевший – від 272 900 грн.

Renault Duster

Це вже ближче до істини. Говоримо кросовер Renault, але в конкретному випадку це не Arkana, а дуже успішний і улюблений багатьма Duster. До речі, ці дві моделі мають безліч загальних технічних елементів і практично ідентичний інтер'єр. Але виглядають абсолютно по-різному.

Renault Duster компактніший і виглядає менш стильно, але й коштує менше. Купити можна за 382 900 грн. У цьому разі модель оснащена переднім приводом, 115-сильним двигуном на 1,6 л і 5-ступеневою механічною КПП.

Renault Duster. Фото: Renault

Skoda Scala

Несподіваний вибір, але якщо ми говоримо про автомобілі з європейським ім'ям і практичним підходом до особистого транспорту, можна сміливо звернути увагу на Skoda Scala. Просять від 463 844 грн.

У базовому виконанні компактний гетчбек оснащено 1,6-літровим двигуном потужністю 110 к.с. і 5-ступеневою МКПП. Привід – передній.

Skoda Scala. Фото: Skoda

Нагадаємо, нещодавно OBOZREVATEL розповідав про найбільш дешеві автомобілі на українському ринку з повним приводом.