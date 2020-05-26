Українська митниця конфіскувала нову BMW M5 за 150 000 євро

Київська митниця Державної митної служби у співпраці з Інтерполом конфіскувала новий седан BMW M5. Машину намагалися ввезти та розмитнити за підробленими документами.

Як йдеться на Facebook-сторінці Київської митниці, новенький преміальний автомобіль прибув для оформлення на митний пункт "Житомир", де були пред'явлені документи, згідно з якими його вартість становила 63,7 тис. євро (1,7 млн грн). При цьому свідоцтво про реєстрацію було видано відповідними органами Швейцарії, а попередньому власником значилася швейцарська компанія.

BMW M5 2019 facebook.com/KYIVnewcustoms

Однак, як показала перевірка, даний BMW M5 2019 роки не стояв на обліку у швейцарських органах, а зазначена компанія не була зареєстрована у цій країні. У підсумку, в зв'язку з тим, що документи на авто мали ознаки підробки, машину вилучили.

Судячи з усього, документи підробили заради того, щоб ввести новий автомобіль як старий. Завдяки цьому можна було істотно заощадити на податках, адже новий такий BMW коштує майже в три рази дорожче – 150 000 євро (4,5 млн грн).

BMW M5 2019 facebook.com/KYIVnewcustoms

"Сумнівний" автомобіль прямував на адресу "одного з вінницьких спеціалізованих товариств", тому щодо нього склали протокол про порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді конфіскації автомобіля і штраф в розмірі повної вартості самого авто.

Відзначимо, що новий BMW M5 має потужність понад 600 к.с., до "сотні" такий автомобіль прискорюється за 3,4 сек.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як нову BMW M5 2020 розбили відразу після покупки.