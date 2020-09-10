Українець влаштував перегони з італійським суперкаром у Швейцарії. Фото

Потужний універсал Audi RS6 з українськими номерами на київській реєстрації помітили в компанії італійського суперкара Pagani Zonda в Швейцарії.

За інформацією TopGir, автомобілі влаштували вуличні перегони в одному з сіл поблизу Берна. У цей момент дві машини і потрапили в кадр.

На фото потрапив дуже потужний універсал Audi RS6, який оснащено двічі турбованим V8 з віддачею 600 к.с. Розгін до 100 км/год такого автомобіля займає лише 3,6 с, максимальна швидкість становить 306 км/год.

Його "опонент" – ексклюзивний суперкар Pagani Zonda Cinque, який існує в кількості п'яти примірників. Його мотор – V12 об'ємом 7,3 л потужністю 678 к.с. На розгін до 100 км/год потрібно 3,3 с, а максимальна швидкість дорівнює 355 км/год.

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