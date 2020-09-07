Українець виставив на продаж найдешевший Rolls-Royce

Українець виставив на продаж Rolls-Royce Phantom у Полтавській області. Виявилося, що це підробка, за яку просять $8900.

За інформацією TopGir, автомобіль оснащено V6 потужністю 190 к.с. Водночас оригінальний Rolls-Royce Phantom пропонує V12 потужністю понад 500 к.с.

Спереду автомобіль вдалося стилізувати під Rolls-Royce. Фото: topgir.com.ua

В основі цього проєкту використано колись популярний седан Chrysler 300C. Завдяки своєму брутальному "квадратному" дизайну цей американський седан часто піддається переробкам із метою перетворити його на подобу Rolls-Royce.

Збоку автомобіль залишився впізнаваним – це все ще Chrysler 300C. Фото: topgir.com.ua

Седану повністю змінили передню частину, встановивши характерну решітку, фари простої форми і круглі протитуманні фари. Робота проведена акуратно, але при погляді збоку все стає зрозумілим. Ззаду також не відбулося жодних змін, хіба що ліхтарі трохи затемнили.

Пробіг дорівнює 180 000 км, стан автомобіля гарний.

Ззаду машина так само не схожа на Rolls-Royce Phantom. Фото: topgir.com.ua

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