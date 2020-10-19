Українець вирішив позбутися "Гелендвагена" через місяць після купівлі

Віталій Сазонов Новини 18:40, 19.10.2020 Оновлено: 18:55, 19.10.2020

На сервісі YoTube з'явився відеоогляд Mercedes-Benz G55 AMG 2008 року з незвичайною історією. Цей автомобіль було придбано нинішнім власником лише місяць тому, проте господар уже "спить і бачить", як позбутися позашляховика. Автори ролика розповіли, чому так трапилося.

Як випливає з відео, підготовленого командою Sumy Racing Team, "Гелендваген" багато в чому є суперечливим автомобілем: одні про нього мріють, інші – ненавидять. У цьому ж випадку власник спочатку належав до першої групи, а після того як став володарем легендарного "Кубіка", перекочував у другу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Mercedes G-Class, який розчарував свого власника
Скриншот відео

Виявилося, що в купленого G55 було безліч недоліків, до яких власник виявився не готовий. Серед них – тісний салон, примітивні органи управління, схильність до корозії (наприклад, у цього позашляховика завжди іржавіє рамка лобового скла), проблеми з блокуванням диференціалів і навіть такі нюанси, як двері, які не зачиняються з першого разу. І це не рахуючи того факту, що Mercedes G-Class ще й дорого обходиться в обслуговуванні.

Але найбільшим розчаруванням стала підвіска – особливо жахливо вона проявляє себе на "битому" асфальті. "Я такого не очікував. Проїхав трасою, містом, але, як тільки я виїхав на хр*новий асфальт, у мене відразу ж почалися проблеми. Я не можу зловити цей автомобіль, нічого не можу з ним зробити, у ньому трясе, кидає, і просто для мене це був шок", – передають слова власника автори відео.

Утім, самі ютубери не поділяють думку господаря. Їм дуже подобається ця машина за свою суперечливість, ультимативність і неготовність до компромісів. "Він не готовий підлаштовуватися під Ваші відчуття. Ні, він такий, яким він є – величезний капот, височенна посадка, пронизливі вібрації від рамної конструкції. Мені дуже подобається, який вигляд він має, як він звучить, мені реально подобається ця машина", – заявив тест-пілот автомобіля.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що 32-річний Toyota Land Cruiser із пробігом під 600 000 км виставили на продаж дорожче за нову Camry.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Порошенко заявив, що "Слуга народу" взяла під контроль місцеву владу у Львові

Опитування Зеленського коштуватиме мільйони доларів: хто заплатить за нову ініціативу президента

Помер військовий Кім Дуванов, звільнений із полону бойовиків

Донька ветерана Микитенка, який вчинив самоспалення, наполягла на зустрічі із Зеленським

В Україні від COVID-19 померла 8-річна дитина: "згоріла" в лікарні за дві доби