Українець вирішив позбутися 'Гелендвагена' через місяць після купівлі

На сервісі YoTube з'явився відеоогляд Mercedes-Benz G55 AMG 2008 року з незвичайною історією. Цей автомобіль було придбано нинішнім власником лише місяць тому, проте господар уже "спить і бачить", як позбутися позашляховика. Автори ролика розповіли, чому так трапилося.

Як випливає з відео, підготовленого командою Sumy Racing Team, "Гелендваген" багато в чому є суперечливим автомобілем: одні про нього мріють, інші – ненавидять. У цьому ж випадку власник спочатку належав до першої групи, а після того як став володарем легендарного "Кубіка", перекочував у другу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Виявилося, що в купленого G55 було безліч недоліків, до яких власник виявився не готовий. Серед них – тісний салон, примітивні органи управління, схильність до корозії (наприклад, у цього позашляховика завжди іржавіє рамка лобового скла), проблеми з блокуванням диференціалів і навіть такі нюанси, як двері, які не зачиняються з першого разу. І це не рахуючи того факту, що Mercedes G-Class ще й дорого обходиться в обслуговуванні.

Але найбільшим розчаруванням стала підвіска – особливо жахливо вона проявляє себе на "битому" асфальті. "Я такого не очікував. Проїхав трасою, містом, але, як тільки я виїхав на хр*новий асфальт, у мене відразу ж почалися проблеми. Я не можу зловити цей автомобіль, нічого не можу з ним зробити, у ньому трясе, кидає, і просто для мене це був шок", – передають слова власника автори відео.

Утім, самі ютубери не поділяють думку господаря. Їм дуже подобається ця машина за свою суперечливість, ультимативність і неготовність до компромісів. "Він не готовий підлаштовуватися під Ваші відчуття. Ні, він такий, яким він є – величезний капот, височенна посадка, пронизливі вібрації від рамної конструкції. Мені дуже подобається, який вигляд він має, як він звучить, мені реально подобається ця машина", – заявив тест-пілот автомобіля.

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