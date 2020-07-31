Українець продає в інтернеті танк часів Другої світової війни

На онлайн-майданчику OLX з'явилося незвичайне оголошення. Користувач виставив на продаж легендарний радянський танк часів Другої світової – Т-34-76.

За історичну бронемашину власник просить 50 000 доларів.

Танк Т-34-76, який продають за $ 50 000. Скріншот оголошення

В описі говориться, що танк – зразка 1941 року. Він відреставрований, але такі вузли, як двигун, КПП і прилади відсутні. Гармата є макетом.

Танк Т-34-76, який продають за $ 50 000. Фото: OLX

Танк Т-34-76, який продають за $ 50 000. Фото: OLX

"Дуже підійде для пам'ятника або на дачу", – зазначає продавець.

Танк Т-34-76, який продають за $ 50 000. Фото: OLX

Танк Т-34-76, який продають за $ 50 000. Фото: OLX

Знаходиться танк в Києві.

До речі, крім Т-34-76 цей же автор продає ще кілька цікавих одиниць техніки – масово-габаритний макет гармати З ИС-3 1944 року випуску, вантажівку Opel Blitz 1937 року, німецький бронетранспотер SdKfz 251 чехословацького складання, а також цивільний Ford A 1932 року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те. що в Європі активно продають українські позашляховики-амфібії ЛуАЗ.