Українець приховав номери авто від камер, підставивши іншого водія

Obozrevatel Новини 17:00, 18.08.2020 Оновлено: 17:10, 18.08.2020

Українські автомобілісти продовжують маскувати та ховати номери своїх машин, щоб не бути спійманими на камеру системи автофіксації порушень ПДР. До того ж дехто робить це так, що підставляє інших.

Так, нещодавно в Києві було помічено Toyota Land Cruiser, власник якого "змінив" одну з цифр держзнака. Замість п'ятірки він зробив шістку, використавши звичайну ізоляційну стрічку. Врешті в нього вийшов номер, який зафіксований за Skoda Octavia A7 2019 р.в. Відповідне фото автомобіля опублікував користувач Олександр Рожко в Facebook-спільноті Автомобільний Київ.

Власник Toyota LC "змінив" свій номер, щоб уникнути покарання.
Скриншот публікації

Auto Oboz "пробив" цей номер у додатку "Авто Номер" і з'ясував, що держзнак "АА 7156 ММ" дійсно закріплений за Шкодою. У такому разі, якщо камера розпізнає липову шістку як справжню, штраф, найімовірніше, прийде власнику Октавії, а не Ленд Крузера.

Цей номер дійсно закріплений за Skoda.
Скриншот із бази додатка "Авто Номер"

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в МВС показали водія, який є рекордсменом за кількістю порушень – за тиждень він попався на перевищенні швидкості 28 разів.

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