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Українець приховав номери авто від камер, підставивши іншого водія

Obozrevatel
Obozrevatel
Новини
1,9 т.
Українець приховав номери авто від камер, підставивши іншого водія

Власник Toyota LC "змінив" свій номер, щоб уникнути покарання..

Українські автомобілісти продовжують маскувати та ховати номери своїх машин, щоб не бути спійманими на камеру системи автофіксації порушень ПДР. До того ж дехто робить це так, що підставляє інших.

Так, нещодавно в Києві було помічено Toyota Land Cruiser, власник якого "змінив" одну з цифр держзнака. Замість п'ятірки він зробив шістку, використавши звичайну ізоляційну стрічку. Врешті в нього вийшов номер, який зафіксований за Skoda Octavia A7 2019 р.в. Відповідне фото автомобіля опублікував користувач Олександр Рожко в Facebook-спільноті Автомобільний Київ.

Власник Toyota LC "змінив" свій номер, щоб уникнути покарання.

Власник Toyota LC "змінив" свій номер, щоб уникнути покарання. Скриншот публікації

Auto Oboz "пробив" цей номер у додатку "Авто Номер" і з'ясував, що держзнак "АА 7156 ММ" дійсно закріплений за Шкодою. У такому разі, якщо камера розпізнає липову шістку як справжню, штраф, найімовірніше, прийде власнику Октавії, а не Ленд Крузера.

Цей номер дійсно закріплений за Skoda.

Цей номер дійсно закріплений за Skoda. Скриншот із бази додатка "Авто Номер"

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в МВС показали водія, який є рекордсменом за кількістю порушень – за тиждень він попався на перевищенні швидкості 28 разів.

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