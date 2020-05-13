Українець повісив на свою Audi "карантинні" номери

Віталій Сазонов Новини 18:51, 13.05.2020 Оновлено: 20:14, 13.05.2020

Житель міста Черкаси повісив на свій седан Audi A6 незвичайні номери. Замість звичного держзнака на його машині красується табличка з написом COVID-19.

Фотографію автомобіля опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці журналіст Володомр Мукан. Як вдалося з'ясувати, у такий спсіб українець свого роду вирішив висловити протест: до недавнього часу через карантин в Україні не реєстрували вживані автомобілі, відповідно, власник не зміг поставити на облік придбану Ауді. У підсумку, спочатку він вирішив їздити на саморобних "карантинних" номерах.

Audi з "карантинними" номерами
facebook.com/volodymyr.mukan

До речі, з 12 травня сервісні центри МВС відновили свою роботу (зокрема, за реєстрацією вживаних автомобілів), однак через величезний наплив людей черги утворилися на місяць вперед.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україну приїхав гібридний кросовер Honda.

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