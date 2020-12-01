Українець показав 'нове покоління' знаменитого 'Москвича-2140'

Український дизайнер Роман Прядько показав, який вигляд міг би мати знаменитий радянський "Москвич-2140", якби він випускався сьогодні. Художник зберіг характерний ретро-вигляд автомобіля, але водночас додав багато сучасних рис.

Власним баченням нового "Москвича" Роман Прядько поділився на своїй сторінці у Facebook – ROMAN PRIADKO DESIGN. Художник опублікував кілька ескізів машини, назвавши проєкт MOSKVICH-2140 concept 2020.

Судячи із зображень, і екстер'єр, і інтер'єр такого "Москвича" зберіг дух і атмосферу класичної моделі, але представлений у більш сучасному форматі. Зокрема, для MOSKVICH-2140 concept характерні більш округлі форми (порівняно з оригіналом), спортивні бампери й світлодіодна оптика. У салоні – цифрові екрани на передній панелі та преміальне оздоблення.

За заявою Романа Прядька, якби такий Москвич потрапив у серію, він також був би більшим за попередника: з довжиною 4450 мм, шириною 1750 мм і висотою 1490 мм. Тобто теоретично він зміг би скласти конкуренцію таким моделям, як Kia Rio і Hyundai Accent.

Зазначимо, що виробництво оригінального "Москвича-2140" припинилося 1988 року, коли на конвеєр уже вирушила більш сучасна модель 2141 (Aleko). Завод продовжував випуск цієї моделі до 2001 року, у 2006 році він оголосив про своє банкрутство, а 2010 року був офіційно закритий.

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