Українець побудував копію культового американського спорткара

Українець, який давно мріяв про американський Shelby Cobra 1968, створив спортивний родстер своїми руками.

Відшукали майстра журналісти програми "Джедаї" на каналі 2 + 2. "Не можеш купити, зроби сам" – цим гаслом американських хот-родерів скористався скромний учитель фізкультури з Київської області Іван Кожушко.

Іван Кожушко самостійно побудував культовий родстер 1plus1.video/ru/dzhedai-voiny-dorog

Він давно мріяв стати володарем культового спорткара Shelby Cobra 1968 року. Але вартість навіть копії такого автомобіля становить солідну суму, яка не по кишені простому вчителю. Тому він вирішив піти іншим шляхом і створив автомобіль самостійно.

"Для мене це як хобі. Деякі люди після роботи йдуть додому, щоб відпочити, полежати. У мене відпочинок проходить у гаражі", – розповідає Іван.

У мене відпочинок проходить у гаражі, – розповідає Іван 1plus1.video/ru/dzhedai-voiny-dorog

Знайти другу таку машину складно, адже вона абсолютно унікальна. Для свого проєкту Іван використовував запчастини від найрізноманітніших автомобілів. Наприклад, вихлопна труба у машині від Lada Priora, сидіння від звичайного мікроавтобуса "РАФ", колеса від американського Dodge, а дзеркала від радянського мотоцикла "Іж". Дуги безпеки взагалі зроблені з водопровідної труби... У рух двомісний родстер приводить 2,45-літровий 95-сильний двигун від ГАЗ-24 "Волга".

У рух двомісний родстер приводить 2,45-літровий 95-сильний двигун від ГАЗ-24 "Волга" 1plus1.video/ru/dzhedai-voiny-dorog

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Харкові побудували незвичайний "біг-фут" на базі "Запорожця", а ентузіасти зі Збаража створили вантажівку "Україна" на основі радянського ГАЗ-66.