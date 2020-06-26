Українець оригінально замаскував номер авто від камер автофіксації

Українські автомобілісти продовжують винаходити лайфхаки щодо маскування номерів від систем автофіксації перевищення швидкості.

На цей раз відзначився власник VW Passat CC. Як видно на фото, опублікованих на сторінці dtp.kiev.ua в Faceebok, автомобіліст закрив одну букву свого держзнаку. Для цього він використовував штучний лист рослини, прикріпивши його канцелярським біндером.

Власник Пассат сховав букву номера, щоб не потрапляти на камери фіксації порушень ПДР. Скріншот публікації

Можливо, така методика боротьби з камерами і ефективна, але поліція її явно не оцінить. Подібні дії є незаконними, за них передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі від 170 до 255 грн.

Водночас штраф за перевищення швидкості, нагадаємо, становить від 255 до 510 грн.

Як раніше писав OBOZREVATEL, закривати номера від від камер автомобілісти почали вже в перший день роботи автоматичної фіксації порушень ПДР.