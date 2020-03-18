Українець невідомо чому переробив Opel на УАЗ. Фото

В Україні зробили незвичайний гібридний позашляховик. Але в даному випадку слово "гібридний" вказує не на новомодну силову установку, а суміш двох моделей, в прямому сенсі цього слова.

За основу був узятий старий Opel Monterey (перелицьована версія класичного рамного позашляховика Isuzu Trooper, який випускався в 1981-2003 роках), який піддали зовнішньому тюнингу. Після нього машина стала схожою на класичний УАЗ.

Старий Opel з особою УАЗ carakoom.com

Від "Бобика" автомобіль отримав практично всі кузовні панелі: крила, нижню частину дверей, кришку капота і облицювання. Більш того, сюди навіть перекочували опуклі круглі фари і "запаска" з фірмовим чохлом УАЗ. Нарешті, на машину встановили кенгурятник, підніжки і "прямокутні" сталеві бампера.

Старий Opel з особою УАЗ carakoom.com

Цікаво, що, згідно з базою даних, номерний знак гібрида закріплений за УАЗ-469Б 1980 року, при цьому в документації вказується, що машина пройшла процес переобладнання. Судячи з усього, власнику цього авто одночасно подобаються і Опелі, і УАЗи.

Старий Opel з особою УАЗ carakoom.com

До речі, буквально сьогодні OBOZREVATEL повідомляв про те, що в ангарі знайшли новенькі позашляховики Ford, які простояли без руху як мінімум 15 років.

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