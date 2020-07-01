Україна та Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських прав

Кабінет міністрів ратифікував угоду з Урядом Туреччини про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Про це в Twitter повідомив міністра внутрішніх справ Арсен Аваков, опублікувавши фото з церемонії підписання документа.

"Відтепер за спрощеною процедурою, без іспитів, водії можуть обміняти посвідчення на аналогічні – в країні проживання. Спасибі стратегічним партнерам!" – йдеться в повідомленні.

Підписання угоди Twitter \ Арсен Аваков

Нагадаємо, що МВС має намір внести до Верховної Ради законопроєкт про систематичне перевищення водіями швидкості руху: за порушення хочуть позбавляти прав.

Раніше в Україні з 1 червня запустили систему автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 липня 2020 року в Україні ввели нові, більш жорсткі міри покарання за водіння автомобіля в нетверезому вигляді.