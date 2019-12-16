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16 грудня • оновлено в 18:35
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УАЗ потролив Tesla і сам став об'єктом глузувань

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Суперечливий дизайн електричного пікапа Tesla Cybertruck багатьом не дає спокою. І хоча з моменту дебюту пройшов вже майже місяць, новинку продовжують активно тролити.

Не утримався від стьобу і Ульяновський автозавод. Як з'ясував OBOZREVATEL, на своїй сторінці у соцмережі "ВКонтакте" УАЗ опублікував фотографію одного зі своїх концептів, в якому відмітив схожість із зовнішнім виглядом Tesla Cybertruck.

Пост про УАЗ-3770

Пост про УАЗ-3770

Скріншот сторінки УАЗ у "ВКонтакте"

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Йдеться про прототип безкапотного фургона УАЗ-3770. Цей автомобіль був розроблений у 1976 році, і він кардинально відрізнявся від знаменитої "Буханки".

Легендарна УАЗ Буханець

Легендарна УАЗ Буханець

uaz.ru

Фургон мав брутальний зовнішній вигляд та гострі форми кузова, завдяки чому він певною мірою дійсно схожий з Tesla Cybertruck. Більше того, автомобіль мав інтегрований спойлер, що за мірками СРСР епохи застою було серйозним технологічним рішенням.

Що стосується технічної частини, УАЗ-3770 повинні були забезпечити звичайним мотором УМЗ-421, нерозрізними мостами з редукторами, роздавальною коробкою та залежною підвіскою. В цілому автомобіль вийшов цікавим, але, як і багато інших радянських проектів, в серію він так і не відправився.

Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck

tesla.com

Підсумував свій пост УАЗ відверто жартівливим реченням: мовляв, для нас такі машини вже минуле, тоді як для інших – майбутнє. Однак не залишилися в боргу і підписники сторінки УАЗа, які відзначили, що російському автовиробникові варто було б навчитися робити нормальне оцинкування кузова і встановити спойлер на позашляховик UAZ Patriot, щоб в багажник не затікала вода. Над останньою пропозицією завод пообіцяв подумати.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Мережі було опубліковано рідкісне фото УАЗ "Буханки".

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто УАЗ
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