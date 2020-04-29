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29 квітня • оновлено в 14:50
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УАЗ переробили в Mercedes-Benz: фото і подробиці

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Культовий німецький позашляховик не дає спокійно спати різного роду "Кулібіним". Ми вже неодноразово розповідали про спроби створити репліку Mercedes-Benz G-класу з машин інших марок.

УАЗ переробили в Mercedes-Benz: фото і подробиці

УАЗ переробили в Mercedes-Benz: фото і подробиці

carakoom.com

Черговий зразок народної творчості виявився в Курську. Основою для репліки послужив УАЗ-3151 1997 року випуску. Під капотом встановлений двигун ЗМЗ-409 потужністю 127 к.с.

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Привід здійснюється до всіх коліс. На машині встановлені мости типу "Спайсер" з нерознімним картером. Дорожній просвіт збільшили на 60 мм, а штатні колеса замінили на легкосплавні диски з позашляхової гумою.

УАЗ переробили в Mercedes-Benz: фото і подробиці

УАЗ переробили в Mercedes-Benz: фото і подробиці

carakoom.com

Дизайн передньої частини виконаний в стилістиці німецького G-клас. Подібність створюють трапецієподібний капот, повторювачі поворотів на передніх крилах і дуже схожа облицювання радіатора. На машині встановили сучасну світлодіодну оптику, що складається з круглих фар головного світла і двох смужок денних ходових вогнів.

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УАЗ переробили в Mercedes-Benz: фото і подробиці

УАЗ переробили в Mercedes-Benz: фото і подробиці

carakoom.com

Змінити силует і характерну форму УАЗа збоку не представляється можливим, тому творці машини обмежилися незграбними розширниками колісних арок, а в задній частині встановили горизонтальні ліхтарі від Mercedes-Benz. Насичений темно-синій відтінок металізованої фарби дозволяє трохи компенсувати утилітарність "донора".

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УАЗ переробили в Mercedes-Benz: фото і подробиці

УАЗ переробили в Mercedes-Benz: фото і подробиці

carakoom.com

УАЗ переробили в Mercedes-Benz: фото і подробиці

УАЗ переробили в Mercedes-Benz: фото і подробиці

carakoom.com

В салоні про німецькому позашляховику ніщо не нагадує, хоча спартанський інтер'єр УАЗа зазнав істотних змін. Приладова панель власної конструкції, крісла і внутрішні кузовні панелі оброблені шкірою, а в стелі з'явився великий люк. Автомобіль виставили на продаж за 490 тисяч рублів (181 тис. Грн).

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УАЗ переробили в Mercedes-Benz: фото і подробиці

УАЗ переробили в Mercedes-Benz: фото і подробиці

carakoom.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, в компанії УАЗ готують нову модель позашляховика, яка буде конкурувати Toyota Prado.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Росія
Теги
авто новини позашляховик тюнінг Mercedes-Benz УАЗ
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