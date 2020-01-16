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16 січня • оновлено в 14:20
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УАЗ Патріот проти Morgan Plus 4: два погляди на ексклюзивність

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Morgan випустить лімітовану серію моделі Plus 4 до 70-річного ювілею моделі, а УАЗ запропонує покупцям Patriot Antarctic Edition на честь освоєння Антарктики.

Як стало відомо OBOZREVATEL, британська компанія Morgan вирішила відзначити 70-річчя свого культового родстера Plus 4 випуском спеціальної серії 70th Anniversary Edition. Вперше модель побачила світ у далекому 1950 році, і з тих пір знайшла по всьому світу велику кількість шанувальників і поціновувачів британської автомобільної "класики".

Morgan Plus 4 70th Anniversary Edition отримає ексклюзивне забарвлення і багату обробку

Morgan Plus 4 70th Anniversary Edition отримає ексклюзивне забарвлення і багату обробку

morgan-motor.co.uk

Підкреслити ексклюзивність фінальної серії покликана золота забарвлення шасі, особливий колір кузова Platinum Metallic і позолочені емблеми із зазначенням порядкового номера машини. Салон ювілейної версії прикрасять ексклюзивне оздоблення з чорної шкіри, панель приладів з чорного дерева, темно-сірі плетені килимки і рульове колесо від компанії Mota-Lita. Крім того, в списку є й інші опції, покликані підкреслити особливий статус моделі.

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Кожен з 20-ти Morgan Plus 4 70th Anniversary Edition прикрасить позолочена емблема із зазначенням порядкового номера моделі

Кожен з 20-ти Morgan Plus 4 70th Anniversary Edition прикрасить позолочена емблема із зазначенням порядкового номера моделі

morgan-motor.co.uk

Автомобіль оснащується форсованим до 182 к.с. мотором, який дозволяє розганяти родстер до 100 км / год менш ніж за 7 секунд. Вартість новинки у Великобританії з урахуванням місцевих податків – £ 60995 (69800 євро). Всього буде зібрано 20 ювілейних примірників, але всі вони вже продані! На жаль, в компанії оголосили, що це будуть останні екземпляри моделі Plus 4.

Перший Morgan Plus 4 побачив світло в 1950 році

Перший Morgan Plus 4 побачив світло в 1950 році

morgan-motor.co.uk

А тим часом, на УАЗі вирішили запропонувати своїм фанам ексклюзивну версію позашляховика Patriot – Antarctic Edition. Новинка відрізняється чорними дисками, експедиційним багажником зі сходами і перламутровим відтінком "Білий металік".

УАЗ Патріот Antarctic Edition буде виготовлений в кількості 200 екземплярів

УАЗ Патріот Antarctic Edition буде виготовлений в кількості 200 екземплярів

uaz.ru

Всього планується зібрати 200 "антарктичних" Патріотів. У стандартну комплектацію увійшли кондиціонер, круїз-контроль і додаткова "грубка" салону. Крім того, автомобіль отримав "зимовий пакет", що включає підігрів керма і вітрового скла, а також передніх і задніх крісел.

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В якості опції пропонують клімат-контроль, блокування заднього диференціала, передпусковий підігрівач з функцією автономного обігріва, мультимедійну систему з навігацією, паркувальний асистент і пакет "Оффроуд".

Нагадаємо, що УАЗ Патріот в цьому році теж відзначає ювілей, правда, не настільки значний як у Morgan – 15 років з початку виробництва. Та й продати все 200 примірників Antarctic Edition до старту виробництва навряд чи вдасться.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в УАЗі згадали про незвичайну моделі для льодових стадіонів.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Теги
УАЗ позашляховик новини авто
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Комментарии на сайте не модерированы
Ильич Владимир
Ильич Владимир
А чем на это ответит украинский жoпaрожпром ???
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