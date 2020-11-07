У жовтні українці купили рекордну кількість нових авто

У жовтні українці придбали рекордну з початку року кількість нових автомобілів – 8,4 тисячі.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром. Найбільшим попитом, як і роком раніше, користувалися автомобілі марки Renault, яких було поставлено на облік 1431 шт.

Однак у порівнянні з минулим роком жовтнева реалізація нових Renault в Україні зменшилася на 22%. Зберегла свою торішню другу позицію і японська марка Toyota, продажі якої виросли на 11% до 1365 авто.

Третю позицію в рейтингу продовжує утримувати корейських бренд Kia, який практично продублировав свій торішній результат – 830 зареєстрованих авто. Крім того, за підсумками минулого місяця титул бестселера на українському ринку нових легкових автомобілів дістався Kia Sportage. За цей компактний кросовер в жовтні проголосували своїми заощадженнями 788 українців.

Kia Sportage в жовтні став бестселером українського ринку нових авто kia.ua

Хороших результатів добилася за підсумками жовтня чеська Skoda, яка рік тому замикала лідируючу п'ятірку. Цього року вона перебралася на четверте місце і збільшила продажі на 10%, реалізувавши 593 автомобіля.

Попит на продукцію бренду Volkswagen впав на 11% в річному численні, але результату в 536 зареєстрованих авто з запасом вистачило, щоб увійти в Топ 5 рейтингу.

Підсумки продажів Топ 10 брендів на українському ринку в жовтні 2019/2020 ukrautoprom.com.ua

В "десятку" жовтневого рейтингу увійшли також такі бренди, як Nissan з результатом 399 шт. (-15%), Peugeot – 339 шт. (+ 46%), Hyundai – 304 шт. (-34%), Ford – 228 шт. (+ 12%) і Mercedes-Benz – 202 шт. (+ 21%).

Всього з початку року українці придбали і поставили на облік 68,5 тисяч нових легкових автомобілів, що всього лише на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , українці продовжують інвестувати в нові авто.