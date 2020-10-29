У вживаних VW Jetta з Америки виявили небезпечний дефект: машини відкликають

Компанія Volkswagen відкликає понад 218 000 автомобілів Jetta в Сполучених Штатах. Причина – у машин виявили проблему у вигляді витоку пального, що може призвести до пожежі.

Як повідомляє Daily Mail, відгук поширюється на "Джетти", випущені з 2016 по 2018 рік. Volkswagen заявив, що причина криється в неякісних гвинтах, які утримують трубки високого тиску: з часом вони можуть ослабнути, що, в свою чергу, загрожує витоком пального і збільшенням ризику загоряння.

Поки німецький автовиробник не розкрив подробиць про про те, як він вирішить проблему, але очікується, що власники почнуть отримувати повідомлення з проханням заїхати на сервіс починаючи з 20 грудня.

У документах, опублікованих Національним управлінням безпеки дорожнього руху США, не вказується, чи доходила справа безпосередньо до пожеж через небезпечний дефект, але відзначається, що власники, як мінімум, можуть відчути запах пального або помітити витік бензину з-під двигуна.

Українським же власникам VW Jetta AutoOboz рекомендує перевірити свої авто на дефекти самостійно, відвідавши СТО.

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