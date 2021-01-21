У VW Polo з'явилася різнобарвна версія Harlekin

Сергій Іванов Новини 11:20, 21.01.2021 Оновлено: 11:22, 21.01.2021

Нідерландське підрозділ компанії Volkswagen представила унікальну версію Polo Harlekin, побудовану за мотивами аналогічної моделі 90-х років.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка має оригінальне забарвлення кузовних панелей з використанням червоного, синього, зеленого та жовтого кольорів.

Polo Harlekin має оригінальне забарвлення кузовних панелей з використанням червоного, синього, зеленого та жовтого кольорів
volkswagen.nl

25 років тому компанія VW для четвертого покоління моделі Polo в рекламних цілях виготовила лімітовану серію автомобілів з жартівливим назву "Арлекін". Чотири кольори символізували чотири групи опцій. Синій позначав двигун та шасі, жовтий – обладнання, червоний – опції, а зелений – палітру кольорів. 20 машин, забарвлених в чотири кольори, розіслали дилерам. Ідея настільки сподобалася, що покупці почали замовляти машини у незвичайній забарвленні.

Polo Harlekin вперше показали 25 років тому
volkswagen.nl
Новий Polo Harlekin та його історичний прототип
volkswagen.nl

Спочатку планувалося виготовити 1000 автомобілів, але попит на модель перевищив очікування її творців. У результаті було виготовлено 3806 примірників. Крім того, аналогічну версію запропонували для моделі Golf, яку випустили тиражем 246 штук.

Volkswagen Golf у версії Harlekin виготовили всього 246 примірників

Новий Polo Harlekin виготовили до місцевого свята Blue Monday (аналога нашого "Дня сміху"). Автомобіль створений на базі нинішньої, шостий генерації популярного компактного хетчбека. Цікаво, що серійний "Арлекін" ніколи офіційно у Голландії не продавався, а всі наявні екземпляри були придбані фанами марки за межами країни.

Polo Harlekin був виготовлений у кількості 3806 примірників
volkswagen.nl
Новий "Арлекін" виготовлений у єдиному екземплярі
volkswagen.nl

Новий "Арлекін" виготовлений у єдиному екземплярі та у компанії Volkswagen поки не планують його випускати. Але, можливо, побачивши цей екземпляр, потенційні покупці захочуть придбати таку яскраву модифікацію, адже перший Polo Harlekin спочатку теж не планували продавати...

Polo Harlekin поки випускати не планують
volkswagen.nl

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у США переробили класичний мікроавтобус VW у електромобіль, а американський колекціонер нагадав про рідкісну версії моделі Polo. До речі, в його зібранні є версії Harlekin.

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