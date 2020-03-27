У VW і Audi наочно показали, як захиститися від коронавірусу

Креативної соціальною рекламою концерн Volkswagen закликав підтримувати дистанцію між людьми для запобігання зараження.
У знаменитого американського коміка Джорджа Карліна був такий чудовий термін – "соціальне дистанціювання". У сучасних реаліях, це означає набір заходів по боротьбі з інфекцією, призначених для зупинки або уповільнення поширення інфекційної хвороби.
У VW і Audi наочно показали, як захиститися від коронавируса
vw.com
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) пропонує більш чітке визначення соціального дистанціювання: "підтримувати відстань не менше 2 метрів між людьми".
У концерні Volkswagen вирішили наочно показати, що таке "соціальне дистанціювання" на прикладі фірмових емблем підрозділів Audi і VW.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Audi придумала ефективний спосіб зайняти дітей під час вимушених канікул, викликаних карантином.
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