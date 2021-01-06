У власників "євроблях" з'явилися нові проблеми зі страховкою

Власників автомобілів на іноземній реєстрації чекають нові неприємності – вони не зможуть отримати відшкодування від страхової компанії у разі ДТП.

Про це повідомили на сторінці "Водії України" у Facebook, опублікувавши відповідь страхової. Для вирішення спору страховики почали вимагати надати документи із фіскальної служби й офіційний переклад довіреності на право представляти інтереси реального власника автомобіля.

Страхові компанії почали відмовляти у виплатах власникам "євроблях" facebook.com/UADrivers

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Нагадаємо, що проблему так званих "євроблях" в Україні досі не вирішено. Кожна нова влада намагається відкласти рішення до кращих часів. У листопаді 2018 року було ухвалено два закони: про зміну формули розрахунку акцизу та про посилення відповідальності порушників. Вони передбачали введення пільгового періоду, протягом якого власникам "євроблях" надавали 50-відсоткову знижку на оплату акцизу. Багато хто цим скористався – і оформили свої авто, але були і ті, хто не зміг або не захотів це зробити.

За різними даними на сьогодні приблизно мільйон автомобілів потребує обов'язкового митного оформлення та реєстрації на території України.

Власники "євроблях" вимагають від уряду ухвалення законопроєктів № 3704, 3705 та 3706, які вносять зміни до Податкового та Митного кодексів. Ці акти пропонують скасувати акцизний збір, ввести обов'язковий техогляд, доповнити законодавство податком на дорогі авто і вирішити проблеми з водіями, яких уже оштрафували за порушення українського законодавства.

За різними даними на сьогодні в Україні налічується приблизно мільйон "євроблях" newspress.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 45 нардепів від "Слуги народу" вирішили повністю скасувати акциз на ввезення машин, щоб "євробляхери" погодилися розмитнити свої авто.

Але вже 28 жовтня Кабінет міністрів України погодив проєкт постанови про внесення змін до положення про Національну поліцію. Відповідно до нової редакції документа правоохоронці будуть здійснювати завдання щодо:

виявлення незареєстрованих громадянами України у встановлені законодавством терміни транспортних засобів, ввезених на митну територію України на строк понад 30 діб;

вжиття заходів для виявлення випадків неправомірного керування транспортними засобами, щодо яких введено окремі обмеження, встановлені Митним кодексом;

вжиття заходів до виявлення неправомірного розукомплектування таких транспортних засобів.

OBOZREVATEL докладно розповідав, на яку суму будуть штрафувати "євробляхерів" та скільки обійдеться "розмитнення".

19 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що комітет Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики розглянув низку законопроєктів про зміни в митних правилах, які застосовують для ввезення на територію України автомобілів із європейською реєстрацією.