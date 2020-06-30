Раптово: у Вірменії виявили ЗАЗ Таврія на сирійських номерах

У мережі з'явилося фото незвичайного пікапа ЗАЗ Таврія. Машина цікава тим, що вона належить до рідкісної версії, крім того, у неї нетипові номера.

Знаменитий ЗАЗ у версії вантажівки був помічений у столиці Вірменії, Єревані. Як видно на знімку, опублікованому на форумі avto-nomer.ru, в автомобіля не місцеві, а сирійські держзнаки.

Звідки ж така Таврія могла взятися в Сирії, а потім у Вірменії? Річ у тім, що це не стандартний пікап ЗАЗ-11055, а, як зазначає спільнота Українські автомобілі у Facebook, його більш потужна версія – ЗАЗ-110557 (з 1,2-літровим мотором МеМЗ-2457 на 58 к.с, що з'явилася у 1999 році), яка свого часу поставлялася ЗАЗом до Сирії.

Пікап ЗАЗ на сирійських номерах, помічений у Вірменії avto-nomer.ru

Що ж стосується конкретно цієї Таврії, судячи з усього, до Вірменії нею приїхали сирійські біженці.

Цікаво, що у спільноті "Українські автомобілі" користувачі почали активно коментувати фотознахідку, завдяки чому стали відомі деякі корисні історичні факти. Зокрема, один із користувачів вказав, що був у Сирії у 2009 році і саме завдяки пікапам ЗАЗ місцеві жителі знали про Україну. Водночас інший користувач зазначив, що на початку 2000-х у цій країні було багато звичайних ЗАЗ-1103 Славута, які працювали у тамтешньому таксі.

До речі, як раніше писав OBOZREVATEL, у грудні минулого року в Запорізькій області було знайдено ціле кладовище жовтих "Славут". Раніше ці авто працювали в таксопарку міста Енергодар.