У В'єтнамі побудували суперкар за 500 доларів

Сергій Іванов Новини 18:20, 20.07.2020

В'єтнамські умільці побудували Lamborghini Aventador з... картону. Процес виготовлення незвичайної репліки зайняв близько п'яти місяців, а витрати склали близько $ 500.

Робота зі створення бюджетного варіанту знаменитого італійського суперкара був знятий на відео і опубліковано на YouTube-каналі NHẾT TV. За основу для свого дітища в'єтнамські майстри взяли сталевий каркас, а рухається автомобіль завдяки 150-кубовому мотору від мотоцикла.

Після створення "візка" в'єтнамські самодельщики зайнялися виклейкі кузова з картону, причому, до питання підійшли дуже серйозно. Зовні кузов виглядає дуже правдоподібно і пропорційно. Майстри вирізали характерні ромбовидні отвори для фар, зробили складний рельєфний капот і навіть змогли зробити фірмові двері-гільйотини.

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Це вже не перший репликар від цих майстрів, навесні вони показали картонну репліку на тему Bugatti Chiron з педальним приводом від велосипеда.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Lamborghini представила гібридний родстер.

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