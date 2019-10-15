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15 жовтня • оновлено в 11:07
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У Великобританії стартувало виробництво нового Nissan Juke

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Перші серійні екземпляри нового Nissan Juke зійшли з конвеєра заводу у Великобританії.

Про це повідомляє пресслужба компанії. У виробництво другого покоління популярної моделі було інвестовано 100 млн фунтів стерлінгів.

Nissan Juke

Nissan Juke

europe.nissannews.com

Майже 10 років минуло з моменту дебюту першого Nissan Juke. За цей час компактний кросовер неодноразово оновлювався й модернізувався, а його тираж перевищив мільйон примірників.

Авто оснащене літровим трициліндровим бензиновим двигуном DIG-T з турбонаддувом і потужністю 117 к.с., який також збирають на заводі в Сандерленді. Воно має поліпшенi характеристики й ефективніше витрачає паливо.

У парі з новим мотором працюватиме шестиступінчаста механічна трансмісія, а як опція пропонується семиступінчаста роботизована КП із двома зчепленнями.

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Модель створювалася у європейському дизайн-центрі Nissan у Лондоні і технічному центрі компанії в Кренфілді. Дизайнери намагалися зберегти впізнаваність авто, але водночас додати в його образ більше динамізму.

Новинка стала більшою і просторішою. Завдяки збільшеним розмірам у салоні тепер більше місця для ніг і голови задніх пасажирів, а багажне відділення виросло до 422 л, що на 20% краще, ніж у попередника.

Nissan Juke

Nissan Juke

europe.nissannews.com

Крім того, велика увага була приділена комунікаційним можливостям і мультимедіа. Автомобіль оснащений системою In-car Nissan Connect, восьмидюймовим сенсорним дисплеєм, вбудованою точкою доступу Wi-Fi і функцією голосових команд.

Nissan Juke

Nissan Juke

europe.nissannews.com

Також вперше стала доступна фірмова технологія допомоги водієві ProPILOT. Під час руху по шосе вона зможе взяти участь у керувані, гальмуванні й розгоні.

Для нового Juke пропонується велика палітра з 15 колірних комбінацій, а також різноманітні аксесуари та опції для подальшої персоналізації моделі.

Nissan Juke

Nissan Juke

europe.nissannews.com

Nissan Juke

Nissan Juke

europe.nissannews.com

Початок продажів на європейському ринку заплановано на кінець листопада. В Україні Nissan Juke другого покоління очікується влітку майбутнього року.

Як раніше писав OBOZREVATEL, компанія планує запропонувати покупцям великий позашляховик на електротязі.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Тег
Nissan
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