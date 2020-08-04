У Великобританії стартує продаж нового родстера AC Cobra

Одна з найстаріших британських автомобільних компаній AC Cars відроджує виробництво своєї топової моделі Cobra 378 Superblower, повідомляється на сайті виробника.

2020 AC Cobra 378 Superblower. Фото: accars.eu

Відома британська компанія найближчим часом почне продажі у Великобританії найпотужнішою версією свого культового родстера. На відміну від попередника, який випускався з 1997 до 2001 рік, новинка отримає абсолютно нову технічну "начинку". На зміну компресорного мотору V8 від Ford прийшов 6,2-літровий двигун Chevrolet, який використовується на Camaro ZL1. 587 к.с. передаються до провідних задніх коліс через 6-ступінчасту механічну коробку передач.

Під капотом AC Cobra 378 Superblower розташований 6,2-літровsq V8 від Chevrolet. Фото: accars.eu

Вартість Cobra 378 Superblower складе 129500 фунтів (143400 євро).

2020 AC Cobra 378 Superblower. Фото: accars.eu

Нагадаємо, що раніше компанія AC Cars представила дві моделі свого культового родстера Cobra в двох версіях – 140 Charter Edition і Series 1 Electric. Перша оснащується бензиновим 2,3-літровим мотором Ford потужністю 355 к.с., а друга отримала електричний двигун потужністю 312 к.с. і літій-іонну батарею на 54 кВтг, яка дозволить подолати до 240 км.

2020 AC Cobra 378 Superblower. Фото: accars.eu

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