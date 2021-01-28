У Великобританії назвали ТОП-15 машин, які найчастіше викрадають

За даними національного Агентства з ліцензування водіїв та транспортних засобів Великобританії (DVLA), в країні різко збільшилася кількість автомобільних крадіжок.

Про це повідомляє Daily Mail. Кількість незаконних заволодінь транспортними засобами у Великобританії за минулий рік зросла на третину, і це не зважаючи на два загальнонаціональні локдауни, коли багато власників були вдома разом зі своїми авто.

Минулого року було викрадено 74 769 автомобілів, що на 33% більше, ніж у 2019 році, коли викрали 56 288 машин. Вражаюче, але виходить, що щодня у Великобританії крадуть 205 машин, причому, більшість із них – без використання оригінального ключа.

Крім загального збільшення автомобільних крадіжок, знижується відсоток розкриття подібного роду злочинів. Відповідно до останнього звіту Управління національної статистики, 72% викрадених машин так і не повернулися до своїх власників. Це найвищий показник за останні 10 років.

Найбільшу популярність серед злодіїв має Ford Fiesta. За рік у британців украли 3392 примірники цієї моделі. Це не дивно, враховуючи, що Fiesta є бестселером у Великобританії протягом останніх 12 років. За даними DVLA, минулого року вкрали на 1008 примірників більше, ніж протягом попередніх 12 місяців.

Ford Fiesta здобув популярність не тільки у покупців, а й у автокрадіїв media.ford.com

На другому місці – люксовий позашляховик Range Rover. Це засвідчує справедливість тези, що "багаті теж плачуть". Минулого року було зареєстровано 2881 випадок крадіжки позашляховика цього бренду, що на 50% відсотків більше, ніж у 2019 році.

На другому місці рейтингу – позашляховик Range Rover media.landrover.com

Це явне відображення щораз більшої хвилі злочинності за участю ОЗУ, що використовують сучасні технології для викрадення дорогих автомобілів преміум-класу. В цілому, за минулий рік рейтинг машин, які найчастіше викрадають, істотно розширився саме за рахунок люксових брендів. Підвищений попит серед злочинців мали Audi A6, BMW 3 Series, 5 Series та X5, Land Rover Discovery, Mercedes-Benz E-class та GLC.

Список машин, які найчастіше викрадали у Великобританії, має такий вигляд:

ТОП-15 авто, що найчастіше викрадають у Великобританії obozrevatel.com

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