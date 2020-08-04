У Туреччині знайшли кинутий Porsche з українськими написами

На фото показали кинутий Porsche 911 попереднього покоління. Кузов спорткару вкритий товстим шаром пилу, але автомобіль виглядає незвично не лише з цієї причини.
За інформацією Top Gir, занедбаний Порше 911 виявили на одній з парковок у Туреччині. Судячи з фото, навколо помітні машини в кращому стані, а ввечері на стоянці горить світло. Споруда повністю функціонує, тільки конкретному Porsche чомусь не пощастило опинитися безхазяйним.
Крім того, багато перехожих залишили на кузові написи різними мовами. При цьому можна побачити слова "Одеса" (переднє ліве крило) та "Ukraine" (капот).
Разом з нашими партнерами ми створюємо, використовуємо і отримуємо неконфіденційні дані, такі як файли cookie та ідентифікатори пристроїв, з метою забезпечення роботи сайту належним чином, аналізу відвідуваності сайту і виявлення інтересів наших відвідувачів, а також надання персоналізованої реклами та контенту. Ви можете дозволити виконання всіх цих дій або тільки деяких з них. Докладні відомості про файли cookie, партнерах і процедурі використання ваших даних, а також про те, як відкликати або змінити свій дозвіл на сторінці нашої Політики конфіденційності.
Натисніть кнопку дозволу даних дій, щоб робота нашого сайту стала більш персоналізованою для вас. Надаючи згоду для зазначених вище цілей, ви також дозволяєте даному веб-сайту і його партнерам виконувати обробку таких даних: Підключення пристрою, Зіставлення даних з офлайн-джерелами, і Точні дані геолокації
НеобхідніСтрого необхідні файли cookie допомагають у навігації по сайту, активуючи базові функції, такі як навігація по сторінці та доступ до захищених розділів сайту, інформацію про згоду / відмову від використання файлів cookie. Без цих файлів сайт не зможе правильно працювати.
ФункціональніФункціональні файли cookie дають можливість зберігати інформацію, котра змінює зовнішній вигляд та поведінку сайту. Наприклад бажану вами мову, список інтересів або дані для участі в конкурсах.
АналітикаСтатистичні файли cookie допомагають нам розуміти, як і які сторінки ви переглядаєте в межах нашого сайту, як ви прийшли на наш сайт, а також деякі основні відомості про ваш комп'ютер.
МаркетингМаркетингові файли cookie використовуються для того, щоб слідкувати за переміщенням відвідувачів між сайтами. З наміром відобразити цікаві та релевантні рекламні оголошення та контент для кожного користувача таким чином роблячи їх більш цінними для видавців та постачальників рекламних технології.