У Туреччині знайшли кинутий Porsche з українськими написами

На фото показали кинутий Porsche 911 попереднього покоління. Кузов спорткару вкритий товстим шаром пилу, але автомобіль виглядає незвично не лише з цієї причини.

За інформацією Top Gir, занедбаний Порше 911 виявили на одній з парковок у Туреччині. Судячи з фото, навколо помітні машини в кращому стані, а ввечері на стоянці горить світло. Споруда повністю функціонує, тільки конкретному Porsche чомусь не пощастило опинитися безхазяйним.

Крім того, багато перехожих залишили на кузові написи різними мовами. При цьому можна побачити слова "Одеса" (переднє ліве крило) та "Ukraine" (капот).

Пільний кузов Porsche 911 повністю вкритий написами. Фото: topgir.com.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про покинуті ГАЗ-21 Волга в Саудівській Аравії, які давно вкрилися товстим шаром пилу.