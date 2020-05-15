У це складно повірити: скільки коштують радянські авто у США

В Україні радянські автомобілі продаються в середньому по 1000 – 2000 доларів. А ось в Америці за них часом просять просто шалені гроші.

Ціни на авто з СРСР у США дійсно можуть вражати: в середньому вони стартують із позначки у 10 000 доларів. Так, найчастіше це відреставровані машини в ідеальному стані, але, тим не менш, дешевими їх точно не назвеш. А все тому що, за океаном вони вважаються рідкісними колекційними моделями.

Радянські авто в США sovietcar.com

Нещодавно в штаті Вашингтон навіть відкрився автосалон радянських автомобілів, який наочно демонструє, у скільки в Штатах оцінюються автомобілі, випущені в Радянському Союзі.

Радянські авто в США sovietcar.com

Найдешевшим експонатом цього салону є седан ВАЗ-2105 1981 року – за нього хочуть виручити 8950 доларів. Далі йде універсал ВАЗ-2102 1984 роки за 9950 доларів, слідом – ВАЗ-2106 з цінником $10 550, а після – вазівська копійка 1978 року, яка потягнула на $10 950.

Радянські авто у США sovietcar.com

Радянські авто у США sovietcar.com

Радянські авто у США sovietcar.com

Але найдорожчим автомобілем є УАЗ-469 1989 року – він без будь-якої скромності тягне на 16 950 доларів. Також серед пропозицій є ВАЗ-2121 Нива, Москвич-2140 та навіть НДРівський Trabant.

Радянські авто в США sovietcar.com

У такі цінники у нас досить складно повірити – в деяких випадках вони можуть здатися навіть неадекватними. З іншого боку, той самий класичний Ford Mustang може у себе на батьківщині, у США, коштувати копійки, а в Україні його оцінять у доларову п'ятизначний суму.

До речі, не так давно OBOZREVATEL розповідав про те, що в США ВАЗ-2102 продали за 18 000 доларів.