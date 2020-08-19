У Toyota Camry не замінювали оливу 160 000 км: як виглядає її двигун

Нещодавно OBOZREVATEL показував нову Subaru, яка експлуатувалася власником без заміни оливи протягом 36 000 км. Але, як виявилося, це ще не межа – в Америці знайшли Toyota Camry, яка не проходила плановий ТО впродовж 160 000 км.

Про цю машину розповів на своєму YouTube-каналі автомобільний механік Скотті Кілмер. Кемрі приїхала до нього на ремонт з пробігом 290 000 км. Як тільки майстер почав вивчати машину, він жахнувся – було виявлено, що у седана повністю зношені амортизатори, прийшла у непридатність прокладка головки блоку ДВЗ, а в самому моторі практично не залишилося слідів нормальної оливи.

Toyota Camry, яку не обслуговували 160 000 км. Скріншот відео

Судячи з усього, власник машини не витратив жодної гривні на обслуговування Тойоти, через що довів її до такого стану.

Втім, і хоча механік був в шоці від побаченого, він взявся за відновлення автомобіля і повернув його до життя. У самому ролику можна побачити, як виглядав двигун до ремонту і які були проведені над ним роботи з порятунку.

Раніше OBOZREVATEL склав список з 16 вражаючих машин, які проїхали за своє життя понад 1,5 млн км.