У Toyota Camry не замінювали оливу 160 000 км: як виглядає її двигун

Toyota Camry не обслуговували 160 000 км.. Скріншот відео
Нещодавно OBOZREVATEL показував нову Subaru, яка експлуатувалася власником без заміни оливи протягом 36 000 км. Але, як виявилося, це ще не межа – в Америці знайшли Toyota Camry, яка не проходила плановий ТО впродовж 160 000 км.
Про цю машину розповів на своєму YouTube-каналі автомобільний механік Скотті Кілмер. Кемрі приїхала до нього на ремонт з пробігом 290 000 км. Як тільки майстер почав вивчати машину, він жахнувся – було виявлено, що у седана повністю зношені амортизатори, прийшла у непридатність прокладка головки блоку ДВЗ, а в самому моторі практично не залишилося слідів нормальної оливи.
Toyota Camry, яку не обслуговували 160 000 км. Скріншот відео
Судячи з усього, власник машини не витратив жодної гривні на обслуговування Тойоти, через що довів її до такого стану.
Втім, і хоча механік був в шоці від побаченого, він взявся за відновлення автомобіля і повернув його до життя. У самому ролику можна побачити, як виглядав двигун до ремонту і які були проведені над ним роботи з порятунку.
Раніше OBOZREVATEL склав список з 16 вражаючих машин, які проїхали за своє життя понад 1,5 млн км.
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