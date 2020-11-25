У Tesla на ходу відклеївся та відлетів дах: інцидент потрапив на відео

У мережі з'явилося відео, яке наочно продемонструвало один з найбільш незвичайних заводських дефектів електромобілів Tesla. Відеореєстратор випадкового автомобіліста зафіксував момент, як у ліфтбека Model S просто на ходу відклеївся панорамний дах.

З опису до ролика, який опублікував YouTube-канал Gustavo Henrique Ruffo, випливає, що інцидент стався 22 листопада на одному з шосе в Китаї. На кадрах можна побачити, що дах автомобіля здуло вітром, після чого він впала на дорогу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Дах від Tesla "в польоті" Скріншот відео

Компанія "Тесла" вже встигла відреагувати на інцидент, зокрема, вона заявила: "Після попередніх обстежень в авторизованому сервісному центрі була проведена заміна скла даху автомобіля. Наразі ми з'ясовуємо причину інциденту".

До речі, це вже не перший випадок, коли у електрокарів каліфорнійського виробника зриває дах. Як раніше писав OBOZREVATEL подібний інцидент вже стався з новим кросовером Tesla Model Y в США. Тоді власник попросив у виробника забрати автомобіль і повернути йому гроші.