У світі з'явився новий автомобільний гігант Stellantis

Сергій Іванов Новини 16:15, 18.01.2021 Оновлено: 16:27, 18.01.2021

З сьогоднішнього дня припинили існування FIAT Chrysler та PSA Group. Тепер вони об'єднані у новий багатонаціональний мультибрендовий концерн Stellantis.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Оприлюднена ще в кінці 2019 року процедура об'єднання автогігантів Peugeot SA (Groupe PSA) та Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) була офіційно завершено.

В результаті новостворена корпорація Stellantis об'єднала у собі 14 відомих автомобільних брендів, а сумарний обсяг виробництва становить 8,7 млн автомобілів на рік.

До складу новоствореного концерну вошлі14 автомобільних брендів
drive.ru

Як раніше оголошувалося, Головою правління займає став колишній голова FCA Джон Елканн, а Генеральним директором Stellantis – колишній голова і гендиректор PSA Карлос Таваре. З 16 січня FCA та PSA вважаються скасованими.

Також з сьогоднішнього дня на біржах Euronext в Парижі та Mercato Telematico Azionario в Мілані почали торгуватися звичайні акції Stellantis, а з завтрашнього дня вони з'являться й на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Geely об'єднає зусилля з Baidu для створення електромобілів, а General Motors змінив свій логотип та анонсував стратегію розвитку.

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