У студента протягом одного місяця викрали одразу два кросовера Kia Sportage

20-річний студент Девід Рейс, із Денвера, штат Колорадо, США, залишився одразу без двох кросоверів Kia Sportage протягом одного місяця. Зловмисники по черзі викрали обидва автомобілі, причому сталося це після їхньої купівлі.

Як повідомляє видання CBS4, перший Kia Sportage (вживаний екземпляр, 2018 року випуску) хлопець придбав у жовтні цього року, і вже через кілька тижнів машину вкрали з парковки, розташованої біля будинку. Потім, через п'ять днів, Девід Рейс купив ще один "Спортейдж" – автомобіль настільки йому сподобався, що він знову захотів собі такий самий. Однак і цей кросовер теж викрали, тільки цього разу із закритого парікінгу, який знаходився біля місця роботи студента.

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Обидва автомобілі правоохоронцям так і не вдалося знайти. У місцевому департаменті поліції відзначили, що наразі в регіоні спостерігаються економічні труднощі, які супроводжується зростанням рівню злочинності. Водночас автомобілі стали викрадати частіше і на тлі пандемії – оскільки багато людей працюють вдома, машини подовгу простоюють на паркінгах, тим самим привертаючи увагу злодіїв.

Тепер Рейс впевнений, що йому, найімовірніше, вдруге потрібно було обрати іншу модель автомобіля, хоча він не припускав, що знову залишиться без машини, причому за такий короткий проміжок часу. Зараз Девід їздить на прокатному автомобілі, проте подумує купити "Фольксваген", хоча душа все одно лежить до "Кіа".

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