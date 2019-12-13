У столиці зняли ефектний кортеж із п'ятьма чорними Range Rover

У центрі Києва на відео зняли приголомшливий кортеж. П'ять із шести автомобілів у колоні – машини однієї марки та моделі.

Як з'ясував OBOZREVATEL, кортеж складався з п'яти Land Rover Range Rover і одного Mercedes-Benz S-Class W221. Водночас у позашляховиків номерні знаки з однаковою комбінацією цифр. А ось характерна риса седана – наявність броні.

Кортеж з 5-ма Range Rover Скриншот із відео

Вигляд такий кортеж мав, зрозуміло, ефектний, хоча без порушень ПДР не обійшлося.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL :

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!