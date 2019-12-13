У столиці зняли ефектний кортеж із п'ятьма чорними Range Rover

У центрі Києва на відео зняли приголомшливий кортеж. П'ять із шести автомобілів у колоні – машини однієї марки та моделі.
Як з'ясував OBOZREVATEL, кортеж складався з п'яти Land Rover Range Rover і одного Mercedes-Benz S-Class W221. Водночас у позашляховиків номерні знаки з однаковою комбінацією цифр. А ось характерна риса седана – наявність броні.
Кортеж з 5-ма Range Rover
Скриншот із відео
Вигляд такий кортеж мав, зрозуміло, ефектний, хоча без порушень ПДР не обійшлося.
В эфире, ваша любимая рубрика "Кортежи" от фанатов Range Rover - - - - - - - - 👉🏻 @r.a.n.g.e_r.o.v.e.r 👈🏻 - - - - - - - - Ну я вам хочу сказать, что это одно из самых эффектных передвижений, которые были на этой странице. Круче, наверное только из Ferrari этого же гражданина, разлетевшееся по всему инстаграму. —— Подписываемся: @vehicles.exclusive —— #rangerovervogue#киев0001#киев0003#кортеж
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