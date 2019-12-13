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13 грудня • оновлено в 14:34
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У столиці зняли ефектний кортеж із п'ятьма чорними Range Rover

2.1т
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У центрі Києва на відео зняли приголомшливий кортеж. П'ять із шести автомобілів у колоні – машини однієї марки та моделі.

Як з'ясував OBOZREVATEL, кортеж складався з п'яти Land Rover Range Rover і одного Mercedes-Benz S-Class W221. Водночас у позашляховиків номерні знаки з однаковою комбінацією цифр. А ось характерна риса седана – наявність броні.

Кортеж з 5-ма Range Rover

Кортеж з 5-ма Range Rover

Скриншот із відео

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Вигляд такий кортеж мав, зрозуміло, ефектний, хоча без порушень ПДР не обійшлося.

В эфире, ваша любимая рубрика "Кортежи" от фанатов Range Rover - - - - - - - - 👉🏻 @r.a.n.g.e_r.o.v.e.r 👈🏻 - - - - - - - - Ну я вам хочу сказать, что это одно из самых эффектных передвижений, которые были на этой странице. Круче, наверное только из Ferrari этого же гражданина, разлетевшееся по всему инстаграму. —— Подписываемся: @vehicles.exclusive —— #rangerovervogue#киев0001#киев0003#кортеж

Публикация от 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐒𝐓𝐕𝐎 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀Ⓡ (@vehicles.exclusive)

Як раніше розповідав OBOZREVATEL :

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновини України
Теги
авто видео дороги
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