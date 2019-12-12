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12 грудня • оновлено в 15:50
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У столиці понівечили рідкісне авто шанувальника Зеленського. Фото

2.5т
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У Києві невідомі "попрацювали" над машиною прихильника президента України Володимира Зеленського.

Як пише TopGir, постраждав рідкісний заряджений седан Dodge Charger Daytona. На автомобіль, пофарбований у яскравий зелений колір та з наклейками "Зе!", нанесли образливі висловлювання балончиком із фарбою.

Dodge Charger Daytona Валерія Бабича

Dodge Charger Daytona Валерія Бабича

dtp.kiev.ua, facebook

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Що цікаво, раніше цією машиною володів шоумен Євген Кошовий, зараз же вона належить тренеру з фітнесу Валерію Бабичу, хоча раніше "Додж" бачили на продажі у Мережі за 15 000 доларів. Що ж стосується Кошового, наразі він володіє свіжішим Charger SRT8.

Dodge Charger Daytona Валерія Бабича

Dodge Charger Daytona Валерія Бабича

topgir.com.ua

Зазначимо, що Dodge Charger Daytona був випущений у 2008 році. Від звичайного "Чарджера" він відрізняється тюнінгом передньої частини, наявністю антикрила та яскравим кольором. За рух седана відповідає 340-сильний двигун 5.7 V8, який працює в тандемі із 5-ступінчастим "автоматом".

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві поліцейські затримали несправжній поліцейський Ford Mustang.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновини України
Теги
курйоз авто
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