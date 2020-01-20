У стилі Toyota і Mitsubishi: як могла виглядати Лада Нива

Сьогодні Лада Нива виглядає практично так само, як і 43 роки тому, коли з'явилася на світ у 1977-му. Згідно з архівними фото, доля позашляховика могла скластися по-іншому.

На опублікованих нещодавно зображеннях Лада Нива (яка сьогодні називається Lada 4x4) демонструє зовсім іншу передню частину. Проєкт розробили приблизно через 10 років після початку виробництва (друга половина 80-х), тому вплив відомих позашляховиків того часу виявився неминучим.

Старі фото демонструють вигляд Лада Нива, з яким позашляховик ніколи не продавався Архів АвтоВАЗу

Зокрема, радянські конструктори зразками для наслідування за традицією обрали зарубіжні моделі. Ними виявилися кращі позашляховики своєї епохи – Toyota Land Cruiser і Mitsubishi Pajero.

Така корма все ж з'явилася на серійній Лада Нива, але на кілька років пізніше Архів АвтоВАЗу

Варто відзначити оригінальне рішення передньої частини з широким застосуванням пластикового облицювання і об'єднані у вертикальні блоки габаритні вогні і повторювачі поворотів – дуже прогресивні прийоми в автомобільному дизайні 80-х років. Схожість із японськими моделями в цьому випадку дійсно очевидна.

Зовнішність Mitsubishi Pajero вплинула на дизайн дослідницького зразка Лада Нива mitsubishi-motors.com

Рівень Toyota Land Cruiser 60 для Лада Нива був просто недосяжний. Що, втім, не завадило АвтоВАЗу надихнутися дизайном toyota.com

Корма здається більш звичною, адже саме так ззаду виглядає сучасна (якщо так можна назвати 40-річний позашляховик) Лада Нива. Правда, вертикальні ліхтарі і великі дверцята багажника пішли в серію тільки після оновлення 1993 року.

У результаті загравання з японським дизайном чомусь привели до нудної зовнішності, на яку покупці дивляться вже більше 40 років lada.ru

Мабуть, від перспективного проєкту відмовилися через економію, хоча на той момент 10-річний вік здавався відповідним для глибокої модернізації. Адже спочатку конструктори і не підозрювали, що Нива протримається на конвеєрі більше 40 років практично без змін...

Як розповідав OBOZREVATEL раніше, для оновленої Лада Нива АвтоВАЗ придумав дуже нескромний цінник.

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