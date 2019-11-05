У стилі Superb: Skoda Octavia 2020 показали в мережі

Нова Skoda Octavia 2020 модельного року була розсекречена в мережі на фото. Знову. Цього разу автомобіль продемонстрував свій дизайн з іншого боку.

Про це повідомляє Auto.cz. На фото нова "Шкода Октавія" 2020 зображена в профіль. Водночас зараз йдеться про модель в кузові універсал.

Skoda Octavia 2020 в кузові універсал auto.cz

Нове авто нагадує Skoda Superb – таке ж горизонтальне штампування на кузові і схоже оформлення переднього бампера з великим повітрозабірником. Але вистачає і відмінностей – нова "Октавія" отримала більш вузькі передні фари й інші задні ліхтарі.

Відрізняють новинку і пухкі колісні арки. Але загалом кузов справді нагадує Skoda Superb. Мабуть, дизайнери навмисне обрали флагман модельного ряду в якості орієнтира під час роботі над четвертим поколінням Skoda Octavia.

Skoda Superb в модифікації Scout skoda-auto.com

Офіційна прем'єра автомобіля відбудеться 11 листопада. Тоді ж стануть відомі всі деталі і технічні характеристики. Також ми вивчимо дизайн у всіх подробицях.

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