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1 червня • оновлено в 13:46
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У стилі G-Class: Haval готує новий кросовер

1.4т
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Як стало відомо, китайська компанія Great Wall має намір поповнити сімейство позашляховиків Haval новою моделлю KV7.

Haval KV7

Haval KV7

haval.com.cn

Haval KV7

Haval KV7

haval.com.cn

Раніше передбачалося, що автомобіль змінить модель Н5, але за останньою інформацією він стане родоначальником нового сімейства позашляховиків.Він буде побудований на новій платформі B06. Про технічну "начинку" моделі поки інформації немає. Зате є можливість оцінити зовнішній вигляд новинки.

Haval KV7

Haval KV7

haval.com.cn

KV7 отримає кутастi форми в стилі класичних позашляховиків європейських брендів. Наприклад, передні фари зі світлодіодним окантовкою дуже нагадують нове покоління G-Class. Haval SUV отримає короткі звиси, які дозволять поліпшити його геометричну прохідність.

Haval KV7

Haval KV7

haval.com.cn

Haval KV7

Haval KV7

haval.com.cn

Крім того, на вигляді збоку добре видно великі колісні арки і значний дорожній просвіт. Задні світлодіодні ліхтарі L-подібної форми нагадують концептуальний Haval Concept H, представлений на початку нинішнього року на автомобільній виставці в Індії.

Haval KV7 отримає задню світлотехніку в стилі концепту Н

Haval KV7 отримає задню світлотехніку в стилі концепту Н

haval.com.cn

Концептуальній Haval Concept H

Концептуальній Haval Concept H

haval.com.cn

У салоні KV7 очікуються повністю цифрова приладова панель і великий дисплей інформаційно-розважальної системи з розширеними комунікаційними функціями.

Як писав раніше OBOZREVATEL, новий позашляховик Great Wall помітили на дорозі.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Китай
Теги
позашляховик кросовер Haval Great Wall нові авто
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