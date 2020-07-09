У стару Dacia Logan вклали 15 000 євро: що з цього вийшло

Молодий хлопець з Румунії на ім'я Андрій перетворив дорейстайлінговий Dacia Logan першого покоління на автомобіль своєї мрії. На модернізацію та тюнінг бюджетного седана він витратив чималі 15 000 євро.

Репортаж про незвичайну переробку опублікував YouTube-блогер Avrigeanu Mihai. Як розповів власник, машину подарували йому батьки – спочатку Андрій хотів допрацювати Dacia 1300, яку він купив собі на 18-річчя. Однак батько вважав, що ця Дачія занадто стара і небезпечна, тому подарував синові більш свіжіий Логан (2007 року випуску). На момент покупки пробіг седана становив всього 38 000 км.

Dacia Logan, в яку вклали 15 000 євро. Скріншот відео

Після цього Андрій взявся за оновлення машини. Роботи потрібно було зробити багато, оскільки Логан був у базовій комплектації – в ньому не було навіть акустики. І ось тепер його Dacia виглядає так, що її не впізнати.

Dacia Logan, в яку вклали 15 000 євро. Скріншот відео

Власник не тільки оснастив автомобіль новими елементами екстер'єру та інтер'єру, але і запозичив деякі елементи кузова у оновленого Logan того ж покоління: зокрема, фари, задні фари і кришку багажника. А ось передній бампер взагалі перекочував від Dacia Logan першого покоління, причому в нього встановили ще й нові противотуманки.

Dacia Logan, в яку вклали 15 000 євро. Скріншот відео

Крім того, Андрій замінив рідні крила на розширені, а замість стандартних диском встановив катки BBS, діаметром 17 дюймів – тільки вони коштували йому 1000 євро. Підвіска також була модифікована – замість звичайної у седана стоїть пневма, яка може змінювати дорожній просвіт.

Dacia Logan, в яку вклали 15 000 євро. Скріншот відео

Dacia Logan, в яку вклали 15 000 євро. Скріншот відео

Нарешті, для персонального комфорту власник обладнав автомобіль електросклопідйомниками, а для задоволення – потужної акустикою. Крім того, інтер'єр був обтягнутий алькантарою і шкірою (причому на кріслах – перфорованою) чорного та червоного кольорів.

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