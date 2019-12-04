У старій теплиці знайшли понад 30 занедбаних авто

У Великій Британії виявили велику партію занедбаних автомобілів Jaguar. Машини зберігалися в досить незвичному місці – старої теплиці.

Загалом було знайдено понад 30 авто, всі вони – 1950-1960-х років випуску, причому левова частка моделей – Jaguar E-Type.

Покинута колекція Jaguar в Англії Beaulieu Garage, Facebook

На імпровізований склад "Яги" були поміщені на зберігання: зважаючи на все, власник (власники) керувалися тим, що теплиця не буде пропускати ультрафіолетові промені сонця, які можуть пошкодити фарбу кузова і оздоблення салону під час тривалого "простою".

Покинута колекція Jaguar в Англії Beaulieu Garage, Facebook

Покинута колекція Jaguar в Англії Beaulieu Garage, Facebook

Покинута колекція Jaguar в Англії Beaulieu Garage, Facebook

Покинута колекція Jaguar в Англії Beaulieu Garage, Facebook

Однак не був врахований той факт, що в оранжереях, як правило, присутня волога, яка негативно впливає на технічний стан автівок. Що, власне, і трапилося: більшість раритетів покрилися іржею. Та й захист від сонця не спрацював – на фото добре помітне пошкодження лакофарбового покриття.

Покинута колекція Jaguar в Англії Beaulieu Garage, Facebook

Про ексклюзивну колекцію непотрібних Jaguar дізналися хлопці з британського ретро-клубу Beaulieu Garage, які, власне, і розповіли про цю знахідку в своєму Facebook. Тепер їм доручено вивести ці автомобілі. Надалі "Ягуарів" чекає реставрація (якісь з них потребують повної реставрації, інші ж – лише косметичного ремонту), після чого їх виставлять на продаж.

Покинута колекція Jaguar в Англії Beaulieu Garage, Facebook

Покинута колекція Jaguar в Англії Beaulieu Garage, Facebook

До речі, як вже писав OBOZREVATEL, нещодавно в Україні знайшли ексклюзивний "Запорожець" – в особливій версії і з невеликим пробігом.

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