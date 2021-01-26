У США "Запорожець" порівняли з Porsche та оцінили в $18 500

Сергій Іванов Новини 15:15, 26.01.2021 Оновлено: 15:32, 26.01.2021

У США пропонують на продаж 30-річний "Запорожець" із мінімальним пробігом в ідеальному стані за ціною Honda Civic.

Оголошення про продаж з'явилося на сайті одного з продавців старих авто. Придбати пропонується ЗАЗ-968М 1990 року випуску.

Оголошення про продаж 30-річного "Запорожця" з'явилося на сайті одного з продавців старих авто
alphacars.com

Автомобіль практично в ідеальному стані, що не дивно, якщо врахувати мінімальний пробіг – 2310 км. Машина не реставрувалася, та збереглася до наших днів майже у тому вигляді, у якому вона покинула конвеєр заводу 30 років тому. На машині встановлені номерні знаки РФ, але фізично машина перебуває в США.

На одометрі машини всього 2310 км
alphacars.com

За словами продавця, "двигун запускається з півоберта, працює плавно та тихо. Коробка передач перемикається точно та легко. Чудова керованість, нагадує Porsche шістдесятих із заднім розташуванням двигуна з повітряним охолодженням".

Машина збереглася практично в ідеальному стані
alphacars.com

Нагадаємо, що останній варіант автомобіля "Запорожець" – модернізований ЗАЗ-968М почали випускати 1980 року, а остання машина зійшла з конвеєра заводу в Запоріжжі 15 червня 1994 року. За відсутність з боків задніх крил характерних повітрязабірників машину охрестили в народі "мильницею". До речі, останній екземпляр ЗАЗ-968М такого самого бежевого кольору дбайливо зберігається у колекції запорізького музею техніки "Фаетон".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "Волгу" з СРСР оцінили у Великобританії в 40 тисяч фунтів, а в США побудують електромобіль на базі старої "Ниви".

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