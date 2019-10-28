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28 жовтня • оновлено в 19:52
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У США з розмахом відзначили ювілей Bentley: 100 авто потрапили на відео

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В рамках святкування 100-річчя марки Bentley в США компанія організувала масштабний зліт автомобілів в Нью-Йорку.

Про це повідомляє прес-служба компанії. На захід з'їхалися 100 автомобілів Bentley різних років випуску, включаючи сучасні моделі Flying Spur і гібридний кросовер Bentayga.

Bentley відзначає ювілей

Bentley відзначає ювілей

bentleymedia.com

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В самому серці Манхеттена – Брукфілд-Плейс – відбувся парад ексклюзивних моделей. Гості заходу могли оцінити як автомобілі 30-х років, так і футуристичні конццепти, які демонструють напрямок розвитку британської марки на найближчі роки.

Bentley відзначає ювілей

Bentley відзначає ювілей

bentleymedia.com

Парад в Нью-Йорку став третім з серії урочистих заходів, організованих компанією Bentley America, присвячених столітньому ювілею британської марки. Фінальним стане подією стане зліт шанувальників Bentley, приурочений до проведення знаменитої художній виставці-ярмарку Art Basel, яка відбудеться в Майамі на початку грудня.

Bentley відзначає ювілей

Bentley відзначає ювілей

bentleymedia.com

Bentley відзначає ювілей

Bentley відзначає ювілей

bentleymedia.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Bentley розширить асортимент екологічно чистих моделей.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
США Нью Йорк
Тег
Bentley
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