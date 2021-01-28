У США гіперкар розігнався до 508 км/год і побив світовий рекорд

На випробувальному полігоні космічного центру Кеннеді, штат Флорида, США на гіперкар SSC Tuatara встановили новий світовий рекорд швидкості – 455,28 км/ч. При цьому з першої спроби авто і зовсім розігналося до 508 км/год, але виникли проблеми.

Довжина злітно-посадкової смуги полігону становить всього 3,7 кілометри і ще близько півтора кілометрів відвели на гальмування. Через це довелося змінити алгоритм розгону, а нинішні заїзди були вчетверо складнішими, ніж перші. Про це з посиланням на компанію Shelby Supercars повідомляє сайт UaMotors.

За вимогами Книги рекордів Гіннеса, щоб встановити рекорд, було проведено два заїзди, по одному в кожну сторону. В рамках залікових заїздів максимальна швидкість Tuatara була 460,4 км/год, однак офіційно визнаним став середній результат.

У SSC повідомили, що хочуть повернутися до випробувань, щоб гіперкар подолав позначку 482 км / ч. Зараз офіційний рекорд максимальної швидкості серед серійних автомобілів належить компанії Koenigsegg. У 2017 році гіперкар Agera RS розігнався до 447,2 км / год.

Також в 2019 році прототип компанії Bugatti розігнався до 490,48 км/год, але його результат в офіційному рейтингу не зафіксували, тому що він їхав тільки в одну сторону.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Kia також увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Вона провела грандіозне шоу з нагоди презентації нової фірмової емблеми. Під час заходу задіяли рекордну кількість дронів – 303 штуки, які синхронно випустили сотні феєрверків.