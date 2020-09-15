У США виставили на продаж лімузин американського президента

Сергій Іванов Новини 09:15, 15.09.2020

На американському сайті з продажу ретро автомобілів пропонують придбати лімузин Lincoln Президента США Гаррі Трумена.

Про це повідомляє портал ClassicCars.

1950 Lincoln Cosmopolitan Limousine. фото:
classiccars.com

Коли Трумен був обраний президентом США, "Білий дім" мав намір взяти в оренду 10 лімузинів і звернувся з цією пропозицією в концерн General Motors. Але в GM відмовилися, а замовлення дісталося конкурентам з Ford. Для послуг адміністрації президента було підготовлено 10 лімузинів Lincoln Cosmopolitan. У створенні цих ексклюзивних автомобілів брали участь кузовне ательє Henney і фірма Hess & Eisenhardt, яка відповідала за доопрацювання для забезпечення безпеки.

Гаррі Трумен в Lincoln Cosmopolitan Limousine під час поїздки в Нью-Йорк. фото:
classiccars.com

Зокрема, майстри Henney збільшили базу стандартного седана Cosmopolitan з 3175 до 3683 мм, в результаті чого довжина лімузина склала 6096 мм. Маса машини перевищувала 2,7 тонни. Під капотом машини розташовувався 152-сильний мотор V8, що працює в парі з 4-ступіневим "автоматом".

За основу для створення президентського лімузина взяли серійний седан Lincoln Cosmopolitan. фото:
rmsothebys.com
Базу Lincoln Cosmopolitan збільшили на 508 мм. фото:
classiccars.com
Довжина Lincoln Cosmopolitan Limousine досягає 6096 мм. фото:
classiccars.com
Семимісний салон Lincoln Cosmopolitan Limousine. фото:
classiccars.com
1950 Lincoln Cosmopolitan Limousine. фото:
classiccars.com

Представлений на продаж екземпляр Lincoln Cosmopolitan 1950 використовувався Труменом при його відвідуванні Нью-Йорка. Автомобіль пройшов повну реставрацію в 1990 році і до 2001 року перебував в експозиції музею у Флориді.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на продаж виставили армійський всюдихід генерала Паттона.

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